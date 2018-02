Party Monster: Karnevale d'Amore a Brescia

Money ★ Success ★ Fame ★ Glamour

Eredi del crepuscolo, libellule del dancefloor, l’idea esilarante e carnevalesca è di capovolgere completamente l’andamento ordinario del mondo esterno, per sgattaiolare in un universo parallelo riservato ai più felici. Club kids, benvenuti alla nostra festa! Nelle viscere di via Corsica vi aspetta un mondo fatuo, sfrontato, esagerato, barocco, kitsch, ambivalentemente gradevole e sgradevole. Da mezzanotte all’alba, musica propellente contro il logorio della vita moderna: sarà morbido, fluido, avvolgente, distante, mistico, sinuoso. I folli anni 2020 sono già qui: “Noi non facciamo, noi esistiamo!".

----------------------

Lovely Dance Atelier 💘 ti mette le ali

Phil Delcorso

Volto

Loop Looper

Mattia Fontana

Rulers

Andrea Abbate

Angelo Dossi

UMD - Simone Scaramuzzi & Cola

-------------------------------------------------

dress code: eccesso

info: 334 128 6470

Sabato 10 febbraio dal tramonto all'alba (dalle 23.00 alle 7.00) c/o Circolino, via Corsica 206