Brescia: La Stupidéra, Halloween trash Party alla Latteria Molloy

La festa di Halloween per tutti i Funkitarri e Supercafoni. I cannoni hanno fatto "BANG!" ed è il momento di portare in alto la mano e seguire il nostro capitano. Se sentite il cuore a mille è perchè c'è qualcosa di grande tra di noi, e la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo!!!!

La festa più pazza del mondo, con la musica di orrore a 33 giri Dj Set AURORO BOREALO e l'animazione dei BELLI E IMPOSSIBILI. Un party micidiale, dissacrante e irresistibile in cui si mescolano un po' di sacro e molto profano, le grandi hit degli anni 80, 90, 00 per ballare e cantare a squarciagola , MA SENZA TABU', dai Lunapop ai Backstreet Boys, dai Thegiornalisti a Young Signorino, dalle Spice Girls a Pop X, dagli Aqua agli Articolo 31, dai Bloodhoung gang agli 883, dagli Offspring a Alberto Camerini, dai Weezer al Piotta, dal Scatman John a Calcutta, dalla Rettore a Sandy Marton, Dj Francesco, Bello Figo, eccetera eccetera..