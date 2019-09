Brescia: Clab, il nuovo venerdì notte del Circus

Il nuovo venerdì notte del Circus è Off Beat. Dal 20 settembre, e quindi pure il 27 settembr,e prendono vita show e dj set interamente creati dagli artisti del club. Infatti Circus, oltre che i suoi dj resident, ha oggi un vero e proprio corpo di ballo che in esclusiva ogni weekend crea nuove coreografie per dare il ritmo al divertimento.

Quello del venerdì notte è un appuntamento per ritrovarsi con gli amici e muoversi a tempo con il sorriso sulle labbra godendosi l'inizio del tanto sospirato weekend. Off beat in inglese vuol dire sincopato fuori norma, ovvero originale, non convenzionale. Anche la musica è mix decisamente energico e happy delle diverse tendenze, proprio ciò che si balla in questo periodo in tutto il mondo.