Brescia: settimana di festeggiamenti per l'ottavo compleanno del Carmen Town

Da Mercoledi' 6 Novembre a Domenica 10 Novembre 2019. Settimana di Festeggiamenti per l'ottavo compleanno del Carmen Town

dal lontano 2011 quando Luca Betelli ha preso la gestione del locale, si sono visti tantissimi eventi di ogni genere musicale e teatrale ed artistico.

Quest'anno il carmen Town festeggia il suo compleanno regalando un sito tutto nuovo ai suoi avventori e una settimana ricca di eventi.

Si parte Mercoledi' con la stand up comedy e si alterneranno sul palco Andrea Saleri, David Shushan e l'ospite Daniele Raco.

Venerdì 8 novembre arrivano i Below The bass Line e Domenica 10 un evento speciale : Brescia Stand-Up è lieta di presentarvi una serata interamente in inglese.

Sarà uno spettacolo extra rispetto alla programmazione regolare, nel quale avremo l'occasione di presentarvi due comici internazionali:

Fico Fellini (italiano), Imaan Frank Hadchiti (australiano di origini libanesi) (dal programma "Battute?" su Rai2) MC David Shushan.