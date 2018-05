Orzinuovi: concorso canoro CantaMi2

Il concorso canoro CantaMi2 è una competizione canora aperta a tutti i cantanti, che si terrà il 27 Maggio 2018 dalle ore 19.30 al Bar "Milano 2" in via Risorgimento a Orzinuovi. I cantanti si sfideranno a colpi di ugola per aggiudicarsi il premio finale.

Verranno premiati i primi tre classificati il cui punteggio verrà stabilito dalla somma dei giudizi di pubblico e giuria. La serata sarà accompagnata da un ricco aperitivo a Buffet compreso nella consumazione e dall'animazione di Ellequadro Music.



Info e iscrizioni: ellequadromusic@gmail.com; 392 562 8176. Iscrizioni aperte fino al 24 maggio.