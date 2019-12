Desenzano: Tuffo di Capodanno

Per i più temerari, torna a Desenzano del Garda l'ormai tradizionale Tuffo di Capodanno (siamo alla decima edizione), un modo alquanto originale per dare il benvenuto al 2020.



L'appuntamento con le gelide acque del Benaco è alle 11 alla Spiaggia del Desenzanino. Per chi volesse partecipare, non è necessario iscriversi: basta arrivare sul posto in costume e, naturalmente, con un accappatoio per non congelarsi una volta usciti dall'acqua.