Ali su Desenzano: le Frecce Tricolori sul Lago di Garda

Le date da segnarsi sono due: sabato 5 e domenica 6 ottobre. In entrambi i giorni, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà a Desenzano del Garda il più grande spettacolo aereo nazionale, ovvero quello delle Frecce Tricolori con un evento dedicato chiamato “Ali su Desenzano”.

Una manifestazione voluta dall’Amministrazione comunale, che coinvolge professionisti del volo di fama mondiale per offrire uno show di enorme suggestione. Direttore della Manifestazione sarà il colonnello Pilota Alberto Moretti, già comandante delle Frecce Tricolori, coadiuvato da Gian Luca Zanardi, per il coordinamento e la comunicazione.

Ad aprire lo spettacolo sarà la dimostrazione dell’HH139A, un elicottero Leonardo-Finmeccanica prodotto in Italia. Seguiranno poi le altre esibizioni dei velivoli che si alterneranno sopra il lungolago desenzanese: i “Tornado” del 6° Stormo di Ghedi, il “PITS Special – Biplano Acrobatico”, l’aereo acrobatico “Cap 231”, l’aereo anfibio “Savage” e l’idrovolante “CESSNA 172”.

Proprio gli idrovolanti (idrocorsa) scrissero pagine indimenticabili di storia aeronautica sulle acque del lago. Tutto questo farà da preludio all’orgoglio nazionale delle Frecce Tricolori che sorvoleranno per ultime i cieli gardesani andando a chiudere uno spettacolo inimitabile.

Eventi correlati

Il programma è già stato pianificato anche per quanto riguarda la cornice costruita attorno allo spettacolo principe delle Frecce, ovvero gli eventi ad esso associati. In particolare, nella serata di venerdì 4 ottobre, alle 18.30, la Fanfara dell’Aeronautica Militare Italiana suonerà al Teatro Alberti con ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Medesima data per l’evento che coinvolgerà invece il gusto e il buon cibo, ovvero lo “Street Food”, che si potrà gustare in riva alla splendida cornice offerta dalla Spiaggia D’Oro a Rivoltella.



Infine, sabato 5 e domenica 6, al pomeriggio, l’Idroscalo di Desenzano del Garda riaprirà le porte dei suoi hangar per abbracciare i cittadini, tutto il mondo degli appassionati e i turisti che per due giorni potranno visitare e ripercorrere i luoghi che hanno riscritto la storia locale e nazionale grazie al leggendario RAV, Reparto Alta Velocità, e al record del pilota della Regia Aeronautica Francesco Agello. Un’occasione imperdibile che è stata resa possibile, come nell’occasione dell’apertura straordinaria dell’8 e 9 giugno scorsi, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, con il Comitato dell’Idroscalo di Desenzano e con l’Aeronautica militare.

Come detto, il programma è già ben definito con le prove di “Ali su Desenzano” del sabato e lo spettacolo della domenica, dalle 10.30 alle 12.30, e con tutti gli eventi correlati.

Tuttavia l’ufficialità del programma della manifestazione in tutta la sua complessità organizzativa può essere avallata soltanto dal Prefetto Attilio Visconti, il quale analizzerà il piano studiato dagli uffici comunali per poi dare il via libera definitivo.

L’Amministrazione, ad ogni modo, nei mesi scorsi si è adoperata per portare sul tavolo della Prefettura un Piano di Sicurezza solido e, soprattutto, un Piano di Viabilità Straordinaria che fosse adeguato alla portata dell’evento, con varie strategie per alleggerire il traffico sia in entrata, prima dell’inizio dell’air show, che in uscita, al termine della manifestazione.