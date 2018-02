Alle spalle dello storico Teatro arriva un ristorante-pizzeria gourmet

Il “pre-opening” è fissato per sabato 10 febbraio, dalle 19 ma solo ed esclusivamente su invito: l'apertura ufficiale al grande pubblico non tarderà molto, esattamente 24 ore più tardi. Una nuova avventura enogastronomica sul lago di Garda: a Desenzano questo weekend apre il Teatro Silvani.

Alle spalle del Teatro Alberti prenderà il posto della storica Pizzeria del Teatro, ormai chiusa da un po': un nome una garanzia, il Teatro Silvani sarà gestito dagli imprenditori bresciani (sono di Calcinato) Gianluca Capra e Luca Corsini.

Sono gli stessi che gestiscono lo storico marchio dei “Silvani”, figlio dell'altrettanto storica pizzeria di Rezzato che oggi continua alla grande (con 200 coperti) e a cui nel tempo si è aggiunto anche il locale di Via Triumplina a Brescia (400 coperti).

Adesso arriva anche il Teatro, sul lago di Garda: si parla di un centinaio di coperti per la stagione invernale, quasi il doppio per quella estiva. In attesa di conoscerlo nei dettagli, e magari assaggiarlo dal vivo, nel menu si troveranno proposte di terra, mare e lago, pizze classiche e gourmet, vini del territorio e non solo.