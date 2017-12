Vobarno: corso di Ginastica Dinamica Militare Italiana

Martedi 9 gennaio 2018 avrà inizio il corso di Ginastica Dinamica Militare Italiana a Vobarno! Vieni a usufruire della prova gratuita, scoprendo cosi una disciplina motivante e che ti farà raggiungere nuovi obbiettivi! Ti aspettiamo alle 19:00 presso la palestra delle scuole secondarie inferiori (scuole medie) in via Alfredo Poli,15! Per info Federico whatsapp 3490086882