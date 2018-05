Lonato: Viviparchi Festival 3.0

Torna l'appuntamento annuale Viviparchi Festival 3.0 che riunisce in uno dei luoghi della rete Viviparchi tutte le famiglie che possiedono la tessera e che si ritrovano per una giornata di Divertimento, Didattica, Food, Storia & Cultura.



Le attività si svolgeranno presso il parco della Rocca e in centro storico grazie al gioco itinerante in 5 tappe Discover Lonato, semplice e divertente che darà la possibilità di conoscere il nostro bellissimo borgo, ricco di storia, cultura, enogastronomia e natura!



Ingresso adulti € 12

Ingresso bambini € 5



Ingresso famiglie residenti a Lonato:

adulti € 5 e bambini gratis

Richiesto un documento d'identità



Per tutte le informazioni e la prenotazione dei giochi consultare il sito http://www.viviparchi.eu/ o chiamare il numero 030 - 9914519



In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 3 giugno



La giornata del 27 maggio, sarà preceduta da due appuntamenti sul nuovo marketing nell'era post moderna. Scenari nuovi e creatività inedite che ci vedono tutti coinvolti. I due incontri si terranno il 18 e il 25 maggio presso la Biblioteca Comunale.