Villanuova: corso sul recupero del tessuto

Una serata aperta e gratuita, in cui scoprire le infinite possibilità di recupero di tessuti dimenticati negli armadi e vestiti fuori moda.



Daniela da molti anni dà nuova vita ai tessuti: i pantaloni si trasformano in cardigan, le magliette in borse, le tende in quadri e copriletti. Durante la serata mostrerà i suoi lavori e darà molti spunti interessanti per alimentare la propria creatività.