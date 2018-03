Villanuova sul Clisi: "Piccole ricognizioni di percorsi dal futuro"

Il pensiero che sottende a queste “Piccole ricognizioni dal futuro” nasce dall’amarezza nel presente, presente che però è già attraversato da voci, esperienze e scelte radicali che indicano un possibile cambiamento.

“Quando qualcuno vuole reiniziare ha bisogno di una qualche sapienza che lo aiuti, deve essere cioè così umile da camminare al passo di qualcun altro, non per imitarlo, ma per ascoltare; gli altri servono per ascoltare. Noi non siamo gli unici e non siamo i primi a scoprire le cose..” (Antonietta Potente)

Per questo abbiamo scelto di ascoltare persone che con la loro forza immaginativa, la loro creatività, la tenacia e la pazienza ci indicano un futuro “abitabile”. Come associazione guardiamo a queste esperienze di pensiero e di vita per imparare e farci tramite di nuova fiducia e passare attraverso il cambiamento senza paura.

LE VISIONI

martedì 6 marzo 2018

Antonietta Potente, pensatrice e teologa

martedì 13 marzo

Pensare il vivente. I movimenti delle economie diverse tra pratiche femministe e prove di futuro

Antonia De Vita: pedagogista e filosofa sociale

Lucia Bertell sociologa del lavoro

LE SCELTE RADICALI

martedì 20 marzo

“Genuino clandestino” movimento di resistenze contadine

“Gruppo di acquisto solidale”

martedì 27 marzo

Grazia Maccarinelli e Ludovica Danieli presentano il loro libro: “Les bergères”. Letture di Andrea Giustacchini. Conversazione delle pastore protagoniste col pubblico.