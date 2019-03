Villanuova: laboratorio di cucito creativo

Creiamo un coniglietto in pannolenci. A partire dal cartamodello, taglieremo il pannolenci, lo cuciremo e lo imbottiremo di ovatta. Decorazioni in pannolenci colorato e pon pon sul sederone morbidoso completeranno l'opera.



Non è necessario saper cucire, useremo dei punti molto semplici e la docente sarà pronta ad aiutarti. La partecipazione al corso è riservata agli associati del FabLab Valle Sabbia ed ha un costo di €5. Per i non associati il corso costa € 15,00 ed è comprensivo della Tessera Learner, che permette per un anno di partecipare ai corsi organizzati dal FabLab. Il corso comprende il materiale; a fine serata porterai a casa il tuo coniglietto e il cartamodello per moltiplicarlo secondo tuo gusto.

Prenotazioni aperte fino al 5 aprile.



Per prenotazioni:

_ Scrivere un email a info@fablabvallesabbia.it

_ Telefonare al 327 3495964 (ti risponderà Cristian)

_ Passare al FabLab