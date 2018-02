Villachiara, Acque Bresciane: "La Bassa bresciana e l'agricoltura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

VILLACHIARA (BS) – I roadshow denominati “I Lunedi dell'Acqua”, promossi dalla nuova realtà pubblica per la gestione del servizio idrico integrato del territorio provinciale, Acque Bresciane, approdano a Villachiara lunedì prossimo, 26 FEBBRAIO, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare (Via Matteotti, 4). Gli onori di casa saranno fatti dal Sindaco locale Arcangelo Riccardi. Si parlerà di servizio idrico e agricoltura, ma anche di qualità dell'acqua e salute dei cittadini, senza dimenticare che il principale obiettivo di Acque Bresciane è quello di incontrare, presentare ed ascoltare i territori, i problemi e le rispettive opportunità, illustrando in primo luogo i progetti che verranno sviluppati prossimamente.



“L'incontro a Villachiara ci permetterà in primo luogo di approfondire l'importantissimo tema dell'agricoltura, e della relazione che questo settore, fondamentale per l'economia bresciana, ha con l'acqua, senza trascurare gli argomenti caratteristici di questi incontri”, afferma il Presidente di Acque Bresciane Gianluca Delbarba, aggiungendo: “L'obiettivo è quello di far emergere il forte legame che la nostra Società ha col territorio. Inoltre, come per tutte le precedenti tappe, fondamentale sarà la presenza dei cittadini, principali interlocutori di Acque Bresciane, insieme agli amministratori locali, durante questi incontri. Il significativo impegno che la Società ha messo nell'organizzare questi roadshow ne è la dimostrazione. Il territorio, i cittadini e la corretta informazione sono certamente i tre punti cardine su cui Acque Bresciane vuole concentrarsi”.



Anche il Sindaco Arcangelo Riccardi afferma: “Siamo molto contenti e soddisfatti che nel percorso dei roadshow Acque Bresciane abbia scelto come tappa Villachiara, dimostrando così una grande attenzione alle piccole città e sottolineando l'importanza dei centri più piccoli soprattutto in un momento di riorganizzazione di questi servizi. Siamo disponibili e favorevoli a collaborare con la nuova Società oggi e in futuro, sperando che i problemi della Bassa Bresciana non vengano dimenticati ma anzi si investa sempre di più in interventi sul territorio”.



Durante l'incontro verranno toccati diversi temi, dagli aspetti legati ai cambiamenti climatici e all'agricoltura in Italia e Lombardia, fino alla qualità delle acque potabili e la salute dei cittadini, grazie agli interventi di Damiano di Simine, Responsabile Scientifico Legambiente Lombardia e Fabrizio Speziani, Direttore Sanitario ATS Montagna. Tra gli altri interverranno anche Andrea Ratti (Vicepresidente della Provincia di Brescia), Dario Lazzaroni (Presidente di Cogeme Spa), Gabriele Archetti (Presidente di Fondazione Cogeme), Giovanni Gnocchi (Direttore Servizio Idrico Integrato IRETI), Sonia Bozza (Acque Bresciane) e Simone Frusca (Coldiretti Brescia). Il moderatore di questa tappa sarà il giornalista Marco Toresini.