Vallio Terme: camminata di San Valentino al chiaro di Luna

Programma

ore 19.00 RITROVO e ISCRIZIONI a Vallio Terme presso la PALESTRA Comunale in Repubblica.

ore 20.00 PARTENZA CAMMINATA di 8 km circa

ore 23.00 circa rientro



Consigli

– Scarponcini da trekking, torcia frontale o pila,adeguato abbigliamento termico.

– Eventuali cani adeguatamente custoditi.

– Sconsiglia l’uso di passeggini.

– Solo iscrizione gratuita per ragazzi fino a 12 anni

– Gadget garantiti per i primi 200 iscritti alla partenza

– Iscrizione da fare in loco



per info

Mail: prolocovallioterme@gmail.com

Web: prolocovallioterme.wordpress.com

Facebook: prolocovallioterme

Whatsapp: +39 335 5457473

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile/penale

verso i partecipanti e loro cose prima, durante e dopo la camminata.