Vallio Terme: Bagni di gong

Evento gratuito “Bagni di gong”

21 giugno 2019

Inzio ore 19.30 in località Monte Ere. Vallio Terme



Programma

Partenze

ore 18.00 a piedi dal santuario del Mangher con accompagnatori

(durata camminata circa 1h15′)

dalle ore 18.30 con bus navetta dal p.le Chiesa parrocchiale e p.le Alpini

(2€ andata, 2€ ritorno)

Al termine dell’evento possibilità di cenare presso rifugio alpini in Ere:

è gradita la prenotazione per chi intende mangiare.

Consigli

scarponcini da trekking (x chi cammina), plaid, torcia frontale/pila, abbigliamento adeguato alla quota (600 mt), tappetino.

Eventuali cani adeguatamente custoditi.



Info

Mail: prolocovallioterme@gmail.com

Web: prolocovallioterme.wordpress.com

Facebook: prolocovallioterme

Whatsapp: 3355457473