Semplicemente: salvare la terra, un albero dopo l'altro

La rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano “Un libro, per piacere!”, domenica 1 settembre, proporrà il reading “Semplicemente”, uno spettacolo di Luciano Bertoli che sarà accompagnato da Roberto La Fauci alla chitarra e canto.

La lettura scenica è tratta dallo splendido racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono: una parabola quanto mai attuale sul rapporto tra uomo e natura, la storia indimenticabile di un pastore solitario e tranquillo che in completa solitudine dà inizio ad un'impresa che potrebbe cambiare la sua terra e la vita dei suoi abitanti. Un’impresa memorabile e, tuttavia, realizzata nella più assoluta semplicità.

L’appuntamento è per le ore 21:00 presso il parco “Gianfranco Miglio” di via Zambetti, nella frazione di Cossirano (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Paolo VI, sempre a Cossirano). Come per tutti gli eventi di “Un libro, per piacere!” (qui il calendario completo) l’ingresso è libero e gratuito.