Onde e Baraonde: rocambolesche avventure marinare

Dai pellegrinaggi del medioevo alle spericolate rotte commerciali dei veneziani, dalle

esplorazioni alla pirateria: con la voce e la musica, Piergiorgio Cinelli e Barbara Mino ci porteranno su alcune delle più famose navi della letteratura mondiale. Teatro della serata, inserita nel cartellone di proposte di Un libro, per piacere”, sarà la sala grande della Biblioteca comunale di Travagliato.

Nella lettura-concerto si parlerà di orizzonti marini: naufragi, scoperte e avventure marinaresche dove la realtà spesso scavalca la fantasia. Mercanti, comandanti, esploratori, bucanieri: un mondo sorprendente, fatto spesso di soverchiante violenza ma anche di meravigliose scoperte, di luoghi mitici e paradisiaci, profumi e sapori, nuovi stili di vita. Barbara Mino leggerà alcune pagine tratte dai libri di Umberto Eco, José Saramago, Guido Gozzano, Attilo Brilli e di tanti altri. Ad accompagnarla, le canzoni – talvolta ironiche, talvolta malinconiche – del menestrello Piergiorgio Cinelli.

Lo spettacolo è in programma martedì 8 ottobre a Travagliato, presso la biblioteca di piazzale Ospedale 13, con inizio alle ore 21. L'ingresso, come per tutte le serate della rassegna “Un libro, per piacere!” (qui il calendario completo) è libero e gratuito.