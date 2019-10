Storie di viaggi in treno: un fascino intramontabile

Un tema affascinante, che non smette di far sognare: al centro della serata che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano propone a Torbole Casaglia nella serata di martedì 15 ottobre ci sono i viaggi in treno.

Un libro, per piacere!, la rassegna itinerante di reading, musica e incontri con l’autore nelle biblioteche del Sud Ovest, dedicata quest'anno al tema del viaggio, giunge a Torbole Casaglia con un appuntamento particolarmente “romantico”, dedicato ai viaggi in treno. Ad interpretare brani e musiche saranno Leda Vignocchi - alla lettura - e Alberto Forino - al pianoforte.

Gli scrittori sono stati spesso affascinati da questo mezzo di trasporto e dalle sue molteplici possibilità narrative: Leda Vignocchi proporrà una selezione di brani tratti da romanzi di importantissimi autori, da Tim Parks a Luis Sepulveda, da Paolo Rumiz a Gianrico Carofiglio ed altri ancora, per una serata che si preannuncia davvero suggestiva.

L’appuntamento è per martedì 15 ottobre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Torbole Casaglia, in via A. De Gasperi 12. L’ingresso, come per tutte le serate della rassegna, è libero e gratuito.