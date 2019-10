La via del sentiero: in cammino con Wu Ming 2

Un tema affascinante e che attira un numero sempre maggiore di appassionati, quello dei cammini e del camminare; sarà al centro del prossimo appuntamento della rassegna “Un libro, per piacere!”, la manifestazione itinerante del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. A parlarne sarà Wu Ming 2, uno dei componenti del collettivo di scrittori che dal 2000 ha pubblicato numerosi – straordinari – libri, che a Rudiano presenterà il saggio “La via del sentiero” (edizioni Dei Cammini, 2015).

Quello del camminare è sempre stato un tema importante nella poetica di scrittori e saggisti di grande calibro: al semplice esercizio fisico si associano riflessioni sulla condizione umana e sui suoi mutamenti, il paesaggio genera associazioni originali e profonde, la riscoperta di sé è spesso il punto focale. Wu Ming 2, dialogando con Paolo Festa, presidente dell'Associazione Culturale L'Impronta di Chiari, parlerà della sua ricerca filosofico-letteraria e di come lo spirito dei camminatori di un tempo sia un’esortazione per i camminatori di oggi.

Il libro è un excursus letterario che rivela come “mettersi in cammino” lasciandosi alle spalle la civiltà industrializzata sia sempre stato un tema centrale nella scrittura mondiale. Il paesaggio offre spunti letterari e conduce il pensiero verso strade poco battute, la bellezza della natura (o il suo decadimento ad opera dell’uomo) genera influenze originali e profonde. Camminando si rinnova l’entusiasmo verso la scrittura, il bisogno di trascrivere sulla carta le esperienze e le suggestioni che queste hanno provocato. Ad ogni passo si scoprono dettagli nuovi, si impara qualcosa sul mondo e su se stessi e ogni pellegrinaggio diventa fonte di ispirazione profonda per una nuova prosa e per una nuova etica.

L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle ore 21:00 a Rudiano, presso Palazzo Fenaroli (sede del Municipio). L’ingresso è libero, come per tutti gli eventi della rassegna.