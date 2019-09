Il potere della memoria: incontro con Michela Marzano

Un incontro imperdibile. Nell'ambito della rassegna “Un libro, per piacere!”, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano lunedì 16 ospiterà Michela Marzano, amatissima autrice e divulgatrice filosofica. Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali alla Sorbona a Parigi, professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università Paris Descartes, ed editorialista de «La Repubblica», Michela Marzano incontrerà il pubblico presso la Sala Consiliare di Roncadelle.

Fra gli ambiti di ricerca di cui la Marzano si occupa, o si è occupata, ricordiamo quelli del corpo e del suo statuto etico, l’etica sessuale e l’etica della scienza medica, la filosofia morale specialmente in relazione alle sue implicazioni teoriche nelle norme di comportamento. Divenuta popolare grazie alla pubblicazione di numerosi libri, saggi e romanzi - tradotti in molte lingue – Michela Marzano presenterà il suo ultimo lavoro: Idda, un appassionato romanzo sull'identità, la memoria e la potenza carsica delle relazioni, che ha già conquistato numerosissimi lettori (oltre 550 i prestiti effettuati dalla sua uscita solo nelle biblioteche bresciane). Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra – la protagonista del libro, una biologa che insegna a Parigi e da anni non torna nei luoghi della sua infanzia - è costretta a rimettere tutto in discussione e a fare i conti con le ombre della sua famiglia: «Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio».

Michela Marzano dialogherà con il prof. Paolo Festa dell'Impronta. L'incontro è alle ore 21, presso la Sala Consiliare di via Roma 48/A. L’ingresso è libero e gratuito.