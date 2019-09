Orizzonti noir: incontro con Maurizio De Giovanni

È un evento particolarmente atteso quello che vedrà protagonista lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, ospite presso l'Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano nell'ambito della sedicesima edizione della rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

Nato a Napoli, dove vive e lavora, de Giovanni è tra gli autori di noir in assoluto più letti e amati dal pubblico. Della sua città ha raccontato il lato nero e seducente insieme, facendone la co-protagonista dei suoi moltissimi romanzi e racconti. Con i suoi gialli, con l'amatissimo Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone (da cui è stata tratta la fortunata serie televisiva, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino e Gianfelice Imparato), ha dato vita a due delle più felici serie poliziesche della narrativa italiana. Della prima, il Commissario Ricciardi, un'opera ambientata nella Napoli degli anni Trenta, a giugno è uscita l’ultima indagine: Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi.

Nel 2018 l’autore ha dato vita ad un nuovo, splendido personaggio: Sara, la “donna invisibile”, protagonista di Sara al tramonto (Einaudi 2018) e di Le parole di Sara (Einaudi 2019).

Maurizio de Giovanni dialogherà con il giornalista Claudio Baroni. L’appuntamento, imperdibile, è per giovedì 3 ottobre alle 21:00 a Rodengo Saiano, presso l'Auditorium San Salvatore di via Castello 8. L’ingresso – come per tutte le serate della rassegna - è libero e gratuito.