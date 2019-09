Bagaglio a mano: il significato del viaggio tra classico e contemporaneo

Proseguono gli incontri della rassegna itinerante “Un libro, per piacere!” organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e diffusa su un ampio territorio che comprende ventiquattro Comuni tra la Bassa e la città. La manifestazione - giunta alla sua XVI edizione, una longevità data dall’affetto del pubblico, dalla qualità degli eventi proposti, dall’originalità della rassegna tutta centrata sulla promozione del piacere di leggere – prevede quest'anno ben 30 eventi, tutti ad ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 18 settembre la rassegna farà tappa a Roccafranca, nel bel cortile del polo civico Asilo vecchio. “Bagaglio a mano”, questo il nome della lettura scenica con musica dal vivo proposta da Barbara Pizzetti con Marco Murgioni alla tromba. Seguendo il file rouge di questa XVI edizione, Orizzonti, Barbara Pizzetti proporrà un percorso di esplorazione lungo i tanti significati e le diverse ragioni del viaggio, il tutto grazie alla voce di autori classici e moderni: da Alessandro Manzoni a P.B. Shelley, da Luigi Pirandello a Gabriele Romagnoli. Da sempre viaggiamo, per fuggire o per tornare, per conoscere o per dimenticare, per cercare ciò che abbiamo perduto o scoprire cosa si nasconde oltre l’orizzonte, e da sempre la letteratura ne è meravigliosa interprete e testimone.

L’appuntamento è per mercoledì 18 settembre alle ore 21.00, a Roccafranca nel Cortile del Polo Civico Asilo vecchio di vicolo Chiesa 5. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all'interno. Ingresso libero e gratuito (il calendario completo della manifestazione).