L'immortale romanzo di Jack London: Il richiamo della foresta

Orizzonti avventurosi: seguendo il file rouge della XVI edizione della rassegna “Un libro, per piacere!”, martedì sera Filippo Garlanda attraverso le parole di Jack London ci porterà nel grande Nord, nell’epopea dei cercatori d’oro, in una natura selvaggia e incontaminata dove vige la legge dei lupi, che in realtà non è più cruenta di quella degli uomini.

Il richiamo delle foresta è una storia superba sul rapporto fra uomo e natura, sulla forza e il coraggio che accomuna uomini e animali, sulla crudeltà e sulla compassione. Tutta la storia ruota intorno al cane Buck, il protagonista di questo meraviglioso romanzo, che costretto brutalmente dagli uomini a diventare un cane da slitta, incontrerà nella sua lunga avventura una variegata umanità.

Il viaggio letterario sarà affrontato da Filippo Garlanda, le cui parole saranno accompagnate al pianoforte da Giovanni Colombo, in un insieme di parole e musica di assoluta suggestione. La serata di svolgerà presso il Teatro Civico di Passirano di via Garibaldi 5. Appuntamento alle ore 21, ingresso libero e gratuito (qui il calendario completo della rassegna).