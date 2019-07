Verde mare e blu oceano: il racconto del mare in tutte le sue sfumature

Venerdì 26 luglio "Un libro, per piacere!", la rassegna di letture e incontri con l'autore organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, fa tappa nella splendida cornice dei giardini di Villa Morando, a Lograto, per una serata dedicata alle storie che vedono come protagonista il mare.

“Verde mare e blu oceano”, è questo il titolo della lettura scenica di Barbara Mino, che sarà accompagnata dalla musica al pianoforte di Alberto Forino. Attraverso le parole di grandi scrittori – da Herman Melville a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, passando per Luis Sepùlveda – verrà raccontato il millenario rapporto dell’uomo con l'acqua dei mari e degli oceani. Storie intense, di fatica ed eroismo, storie di miti e di uomini concreti che hanno saputo emozionare e divertire i lettori, e che faranno trascorrere una piacevole serata estiva al chiaro di luna.

L'appuntamento è per le ore 21.00. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all'interno della Villa. Come per tutti gli eventi della rassegna, l'ingresso è libero e gratuito.

Il calendario completo della rassegna: clicca qui.