Emily e le altre: parole e musica sulla libertà femminile

Un’altra interessante serata è quella che, martedì 10 settembre, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano propone a Comezzano-Cizzago nell'ambito della rassegna Un libro, per piacere! “Emily e le altre”, questo il reading-concerto proposto da Emanuela Troncana, alla lettura, e dalla cantautrice Angela Kinczly, che ha da poco pubblicato un album interamente ispirato alla figura di Emily Dickinson.

Partendo dalla poetessa americana, e dalle canzoni ad essa dedicate, la serata ripercorrerà le parole di donne alla ricerca della libertà, spesso concessa loro solo dalla scrittura. Restando sul tema degli Orizzonti (filo rosso di questa XVI edizione della rassegna): storie sugli orizzonti cercati, a volte raggiunti, comunque sempre tenacemente inseguiti. ed altre ancora. Le voci di Emily Dickinson, Silvia Plath, Agotha Kristof, Janet Frame, Virgina Woolf e di altre famose risuoneranno ancora una volta, più vive ed attuali che mai.

L’appuntamento con “Emily e le altre” è per martedì 10 settembre alle ore 21:00 a Comezzano-Cizzago, presso la nuovissima sede della biblioteca, in piazza Italia 5 a Cizzago. L’ingresso, come per tutte le serate della rassegna (qui il calendario completo), è libero e gratuito.