La grande avventura dell'uomo nello spazio: 50 anni dall'allunaggio

Venerdì 30 agosto nella Biblioteca Comunale di Castrezzato, per la rassegna “Un libro, per piacere!”, andrà in scena “La luna e oltre”, uno spettacolo ideato e messo in scena da Barbara Mino. A cinquant'anni dal primo uomo sulla luna, il reading ripercorrerà la storia delle esplorazioni spaziali, tra scienza e fantascienza.

Una serata per raccontare del fascino irresistibile che il cielo e lo spazio hanno esercitato sull'uomo, a partire dalle straordinarie scoperte scientifiche, che sono al contempo grandi sfide umane e tecnologiche. Il tutto, assaporando brani di grande letteratura e spezzoni che hanno fatto la storia del cinema.

L’evento si svolgerà nel cortile adiacente la Biblioteca Comunale di Castrezzato, con inizio alle ore 21.00. L’ingresso - come per tutte le serate della rassegna (qui l'elenco completo) - è libero e gratuito.