Il senso delle cose: quando la letteratura apre i nostri veri orizzonti

Prosegue con un interessante appuntamento a Castelcovatila rassegna “Un libro, per piacere!” curata dai 24 Comuni che compongono il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. “Il senso delle cose”, questo il titolo della serata che avrà come oggetto le letture di Barbara Pizzetti, accompagnata al pianoforte da Alessandro Costantini.

La sedicesima edizione della manifestazione ha come filo rosso la parola Orizzonti. In quest'ottica il reading della Pizzetti sarà un viaggio in quelle tappe esistenziali rappresentate dai cambiamenti della vita, tappe che squarciano nuove prospettive negli orizzonti delle persone, che ne ridefiniscono le vite. Tra le righe di storie semplici, talvolta leggere, talvolta profonde, si può trovare ciò che dà valore alla vita e che rende così importante la letteratura, che ha il pregio maggiore nell'aiutarci a comprendere il senso delle cose. Autori come Borges, O’ Henry, Gualtieri, Bajani, Saint-Exupèry, ci parleranno - attraverso la voce di Barbara Pizzetti - di sentimenti, di bisogni, di istanti significativi ed epifanie improvvise.

L’appuntamento è per mercoledì 4 settembre alle ore 21:00, in piazza Giovanni Paolo II. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone dell'ex Casa Cadei. L’ingresso è libero e gratuito, come per tutti gli eventi della rassegna (qui il calendario completo).