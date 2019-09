I piedi come radici, le mani come fiori: incontro con Antonio De Matola

Martedì 3 settembre la rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e la Biblioteca di Castegnato propongono un evento davvero speciale che vedrà l’attrice Chiara Bazzoli in dialogo con il filosofo-botanico Antonio De Matola.



Lo spettacolo è il racconto-intervista dal titolo “I piedi come radici, le mani come fiori”. Si parlerà di letteratura e di divulgazione scientifica, in un appassionante racconto delle esperienze di Antonio De Matola, creatore di orti botanici e grande divulgatore del mondo vegetale. Gli spettatori potranno ascoltare delle rocambolesche avventure di De Matola per accaparrarsi piante rare, e la sua infinita pazienza per farle poi crescere e fruttificare. Racconti di vita in cui si innestano, come rami, poesia e narrativa dedicate agli alberi.



L’evento si svolgerà presso l’Azienda Agricola dei fratelli Esposto a Castegnato, in via Molino 58. Inizio alle ore 20:30. Al termine della serata sarà possibile degustare specialità tipiche offerte dall'azienda. L’ingresso è libero e gratuito, come per tutti gli eventi della rassegna (qui il calendario completo).