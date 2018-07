La sovrana lettrice: la regina si innamora della lettura

È organizzato a Rovato l'ultimo appuntamento della rassegna "Un libro, per piacere!" prima della pausa agostana. A chiudere la prima tornata di eventi sarà una serata all'insegna dell'humor: il cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli e l'attrice Barbara Mino presenteranno La sovrana lettrice, un reading-concerto dedicato all'omonimo esilarante romanzo di Alan Bennet. Il tema di questa XV edizione, Cambiare, lo ritroviamo questa volta in una immaginaria "rivoluzione" tra le mura di Buckingham Palace e, in particolare, nella vita stessa della regina Elisabetta II che, per puro accidente ha scoperto quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a meno e cerca di trasmettere il virus della lettura a chiunque incontri sul suo cammino, stravolgendo l'ingessata routine del palazzo. Una storia geniale che è anche, e soprattutto, una dichiarazione d'amore per i libri e per l'intrinseca natura trasgressiva del gesto del leggere. Naturalmente la grande musica pop inglese del '900, reinterpretata da Cinelli, non poteva che essere l'accompagnamento ideale di questa storia, per una serata che unisce musiche indimenticabili, lettura e immagini.



Lo spettacolo si svolgerà nel cortile della Biblioteca Comunale "Cesare Cantù" di Rovato, corso Bonomelli 37, alle ore 21.00 di martedì 31 luglio. In caso di pioggia si terrà all'interno della biblioteca stessa. L'evento è ad ingresso libero e gratuito.

Tutti i prossimi eventi della rassegna: clicca qui.