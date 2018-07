Cambiamenti di-versi. Ovvero “Troppo caro mi fu quell'erto colle”

Prende il via da Ospitaletto la nuova edizione di "Un libro, per piacere!", la rassegna di letture sceniche e incontri con l'autore organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Da ormai 15 anni il Sistema ci accompagna in questa lunga rassegna, dimostrando che nei libri si trovano storie meravigliose ed emozionanti e che leggere è, prima di tutto, un piacere.

Anche quest'anno il calendario offerto è ricco di suggestioni: attori, musicisti, scrittori, si alterneranno affrontando il tema del “cambiamento” filo conduttore di questa edizione. Si partirà il 18 luglio a Ospitaletto, nel bel cortile della Biblioteca Civica, e sarà solo la prima di una lunga serie di proposte sotto le stelle, per godere della piacevolezza delle serate estive (ma con alternativa all'interno in caso di mal tempo!). Si parte con uno spettacolo all'insegna del sorriso (anzi, della risata): l'attore Alessandro Pazzi e l'autore Lorenzo Vergani presenteranno Cambiamenti Di-versi ovvero Troppo caro mi fu quell'ermo colle, un ironico e dissacrante omaggio a quei poeti con i quali ogni italiano ha avuto un rapporto di amore/odio. Amore perché le loro poesie hanno plasmato la nostra identità nazionale, odio perché – proprio per il motivo appena citato – molti studenti hanno vissuto le loro opere come supplizi obbligatori. Leopardi, Pascoli, Carducci sono evocati in questo spettacolo insieme alle loro poesie da un sedicente “esperto” che, con pedestre sicumera, fraintende e deforma poesie note a tutti, portando ad un esilarante rivisitazione dei testi sacri della nostra letteratura.

L'appuntamento è per le 21.00 di mercoledì 18 luglio, nel Cortile della Biblioteca Comunale "Paolo VI", Via Rizzi 5 (in caso di pioggia si terrà all'interno). Come per tutti gli eventi della rassegna "Un libro, per piacere!" l'ingresso è libero e gratuito.

Tutti gli appuntamenti della rassegna: http://bit.ly/unlibroperpiacere_cambiare