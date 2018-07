Beat generation: a 50 anni dal maggio 1968

Si svolge presso il bel giardino di Villa Morando a Lograto il nuovo appuntamento con "Un libro, per piacere", la manifestazione che da quindici anni promuove il piacere della lettura lungo il territorio del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, con reading, musica, incontri con l'autore.

In questa edizione 2018, il cui filo conduttore è il tema del "Cambiare", non potevano mancare appuntamenti dedicati a quello che è stato per eccellenza un anno di cambiamenti radicali, il 1968.

In particolare alla Beat Generation è dedicato l'appuntamento di venerdì 20 luglio a Lograto, presentato dall'Associazione Cieli Vibranti, con l'attore Filippo Garlanda e il fisarmonicista Davide Bonetti. Jack Kerouac, Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti: emblema della ribellione giovanile degli anni Cinquanta e Sessanta, la Beat Generation è stata una rivoluzione della letteratura e del pensiero. Una serata che ci riporta a quelle atmosfere, quelle parole, quelle utopie.

Tutte le serate della rassegna: http://bit.ly/unlibroperpiacere_cambiare