La candida Erendira: omaggio a Gabriel Garcia Màrquez

"Un libro, per piacere!", la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, si interseca con "Sanlorenzodieci", la serie di eventi organizzata dal Comune di Gussago presso la piazza e la chiesa di San Lorenzo. Venerdì 27 luglio il pubblico avrà il piacere di assistere alla lettura-spettacolo La candida Erendira e la sua nonna snaturata, presentato dall'Associazione Cieli Vibranti, con l'attore Antonio Palazzo e il chitarrista Antonio D'Alessandro. Il reading è un omaggio al grande Gabriel Garcia Màrquez, Premio Nobel per la Letteratura, amato da milioni di lettori in tutto il mondo. In particolare, Antonio Palazzo, darà voce e anima ad uno dei racconti di Màrquez forse meno noti, ma folgorante nella sua intensità. La suggestione delle parole del grande scrittore sarà accompagnata dalle magiche atmosfere latinoamericane della chitarra di Antonio D'Alessandro.

L'evento sarà a Gussago, in Piazza San Lorenzo, venerdì 27 luglio alle ore 21.00, in caso di pioggia si svolgerà all'interno della Chiesa di San Lorenzo. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

