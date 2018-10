Trasformare la paura: incontro con Simona Vinci

La rassegna Un libro, per piacere!, promossa dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, che ogni anno permette al pubblico di incontrare libri ed autori di grande levatura, propone per martedì 16 un incontro con la scrittrice Simona Vinci.

Autrice che riscuote da anni un grande successo di pubblico e critica, ha esordito con Dei bambini non si sa niente nel 1997, tradotto in numerose lingue. Scrittrice di particolare forza emotiva, ha vinto il Premio Campiello con La prima verità (Einaudi, 2016) romanzo che affronta il tema della follia e della reclusione partendo da vicende tragicamente reali.

Nel 2017 ha pubblicato Parla, mia paura: poche volte come in questo libro il dolore diventa carne viva e incandescente, racconto sincero di un'esperienza che nasce autobiografica e si fa subito universale. Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un linguaggio per confessarla. L'ansia, il panico, la depressione spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e incapace di chiedere aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di condividere la propria esperienza che si sopravvive. La stanza protetta dell'analista e quella del chirurgo estetico, che restituisce dignità a un corpo di cui si ha vergogna, l'inquietudine della maternità, la rabbia della giovinezza, fino allo strappo iniziale da cui forse tutto ha avuto origine.

Simona Vinci dialogherà con Paolo Festa, presidente dell'associazione culturale L'Impronta. L'appuntamento è per martedì 16 alle ore 21.00 a Castel Mella presso l'Auditorium "G.Gaber" di via Onzato 54. L'ingresso è libero e gratuito.