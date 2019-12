Treviso Bresciano: 25esima edizine di "È nato per noi"

"Natale 2019" a Treviso Bresciano



25^ edizione della Rassegna "È nato per noi" - Presepi da quadri famosi ispirati alla natività.



In occasione del 25° anniversario della rassegna, vengono proposti vari eventi gratuiti, a cui il visitatore potrà partecipare dal 25 dicembre al 6 gennaio.



Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.lacombricola.net o le brochure dedicate, collocate lungo il percorso.



Mercoledì 25 e venerdì 27 dicembre “…e una luce rifulse”



Luci e colori per un grande giorno. Dalle ore 17 lungo il percorso dell’iniziativa “È nato per noi”.



Lungo le vie

Giovedì 26 dicembre “…da lontano vennero ad adorare Gesù”



Concerto Gospel del coro One Soul Project Choir.



Ore 20.30 in S. Martino. Ingresso Libero.



Sabato 28 dicembre “…i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio”



Concerto del coro parrocchiale di Gargagnago (Vr).



Ore 20 in S. Antonio



Lunedì 30 dicembre “…e gli angeli cantarono Gloria”



Visita guidata ai presepi presso la frazione di Trebbio, accompagnata dal Coro Parrocchiale, che animerà le vie con canti natalizi recuperati dalla tradizione popolare trevigiana. Partenza prevista dall’oratorio alle ore 20.



Ore 20 lungo le vie di Trebbio



Giovedì 2 gennaio “…andarono

e trovarono un bambino”



Lungo le vie del paese, “Note di Natale” dalla tradizione natalizia. Partenza prevista dal presepe N°1 alle ore 20.



Ore 20 lungo le vie.



Venerdì 3 gennaio “…e gli angeli cantarono Gloria”



Dalle ore 20 lungo le vie



Visita guidata ai presepi presso la frazione di Vico, accompagnata dal Coro Parrocchiale, che animerà le vie con canti natalizi recuperati dalla tradizione popolare trevigiana. Partenza prevista dall’oratorio alle ore 20.



Ore 20 lungo le vie di Vico



Domenica 5 gennaio Lunedì 6 gennaio “…lasciate che i bambini vengano a me”



Benedizione dei bambini e bacio a Gesù bambino. Al termine premiazione del concorso “Costruisci il tuo presepio”.



Ore 15.00 in S. Antonio

