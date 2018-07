Toscolano: Taste of Culture

Godetevi un’esperienza sensoriale al Museo della Carta: gli adulti scopriranno i segreti di un foglio di carta, uno degli oggetti che la tecnologia non potrà mai sostituire e i bambini si entusiasmeranno attraverso le dimostrazioni dei mastri cartai. Dopo la visita guidata avrete l’occasione di gustare il nostro tipico olio extra vergine di oliva e le specialità tradizionali in abbinamento ai vini locali e concludendo con gustosi dessert, caffè e digestivo.

Prezzo speciale Euro 20, su prevendita: Info Point Pro Loco - Lungolago Zanardelli, entro e non oltre venerdì 17 agosto.

Cauzione bicchiere + sacchetta € 5,00.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Ingresso degustazione dalle 19.00 alle 20.30