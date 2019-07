Toscolano: Taste of Culture 2019

Una serata fantastica al Museo della Carta, un'esperienza sensoriale in cui gli adulti scopriranno cosa si nasconde dietro uno degli oggetti che la tecnologia non potrà mai sostituire (il foglio di carta) ed i bambini si entusiasmeranno attraverso le dimostrazioni dei nostri mastri cartai.



Dopo la visita guidata potrete degustare il delicato olio extra vergine del territorio, assaporare i piatti tipici in abbinamento ai rinomati vini del Lago di Garda e concludere con un gustoso dessert, caffè e digestivo.



Prezzo speciale Euro 25,00 solo su prevendita presso Info Point Pro Loco - Lungolago Zanardelli, entro e non oltre sabato 24 agosto 2019.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Ingresso degustazione dalle 19.00 alle 20.30.