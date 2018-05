Storia, leggenda e post-metal: primo ep ufficiale per la band bresciana Tannoiser

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Alamut “ è il titolo del primo lavoro ufficiale dei Tannoiser, band nata a Salò(BS) durante l'estate del 2015. I tre membri della band, Davide Serpelloni(drum), Bruno Almici(voice/bass) e Francesco Bellucci(guitar), si dedicano fin dall'inizio della loro carriera a sonorità lente ed oscure, figlie di bands quali Celtic Frost, Electric Wizard,i primi Cathedral, inserendo anche alcuni stilemi cari al primordiale black metal.

Il titolo, “Alamut“ , è un chiaro rimando alla fortezza di montagna, i cui resti sono situati nell'attuale Iran, che fungeva da base per la setta dei Nizariti, meglio noti come Hashashin (Assassini, letteralmente "consumatori di hashish"), storia contraddistinta da misteri che intrecciano realtà e leggenda. Il buio, inteso anche come mancanza di certezze, è un altro tema macroscopico di fondo (a partire dal soggetto scelto per la copertina stessa ,la pianta di cannabis, la cui storia nell'ultimo secolo è stata caratterizzata da oscurantismo e demonizzazione, e che si ricollega alla storia della roccaforte di Alamut) , tema al quale si collegano anche la follia a cui questa mancanza può portare.

La band durante il 2016 produce, solo per il mercato digitale, il primo Ep "Mekkano", iniziando a suonare alcuni live nei clubs lombardi e catturando l'attenzione di Leynir Booking & Prod, che decide di stampare in formato fisico il loro primo lavoro ufficiale dal titolo "Alamut". Alamut esce il 25 febbraio 2018 in concomitanza del festival Doomsday Survivors, dove hanno condiviso il palco con Black Oath, Black Capricorn ed altre realtà della scena doom italiana. Inoltre, il prossimo live in programma per i Tannoiser sarà il 19 maggio presso il circolo Factory a Verona. Se volete acquistare l'EP di debutto dei Tannoiser scrivete a: leynirbooking@libero.it o tannoiserband@gmail.com LINK https://www.youtube.com/user/TannoiserBand CONTATTI https://www.facebook.com/TannoiserBandOfficial/ https://www.facebook.com/leynirbooking/ https://www.facebook.com/agencysynth/