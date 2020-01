Prevenzione: incontro gratuito al punto prelievi Synlab di Via Marconi

Si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 18:30, presso il punto prelievi di via Marconi 9/11, il primo incontro targato anno 2020 che Synlab ha deciso di dedicare ai cittadini di Brescia. “Prevenzione: dalla cellula alla tavola. La salute nelle nostre mani” è il titolo dell’appuntamento, organizzato in collaborazione con Fondazione ANT Onlus, al quale prenderanno parte in veste di relatori Fabrizio Speziani - Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Fondazione ANT e Cosimo Ottomano - Chief Medical Officier Synlab Italia.



Al centro dell’attenzione la prevenzione, sia in forma primaria che secondaria, intesa come risorsa imprescindibile al mantenimento della salute dell’individuo. Per “non ammalarsi” risulta fondamentale, da una parte, individuare i possibili fattori di rischio delle principali patologie e correggere i comportamenti quotidiani per mantenere uno stato di benessere fisico (prevenzione primaria), dall’altra parte, garantire una diagnosi precoce di eventuali stati patologici in fase asintomatica (prevenzione secondaria).

Per questo motivo occorre prestare la massima attenzione agli stili di vita (cosa mettiamo sulla nostra tavola? Pratichiamo regolarmente una sana attività fisica? Non ci lasciamo andare a vizi e abitudini scorrette?) e aderire ai programmi di screening proposti dal nostro Sistema Sanitario al fine di ricevere una diagnosi preclinica di eventuali patologie cronico-degenerative, come i tumori.



Di prevenzione oggi si parla tanto, ma risalgono all’antichità opere che anticipavano questo importante concetto. Nel “Classico di Medicina Interna” dell’Imperatore Giallo (testo di epoca Han, 500 a.C) si legge che i “medici saggi sono coloro che non si limitano a curare gli ammalati, ma insegnano ai sani come fare per non ammalarsi”. Una tesi perfettamente allineata all’orientamento della Medicina Preventiva del terzo millennio sposato da Synlab che, all’interno di numerosi centri e punti prelievi del territorio nazionale, propone da anni incontri gratuiti, campagne di open day e approfondimenti rivolti ai cittadini.



La partecipazione all’incontro di lunedì 27 gennaio è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa: Sig. Igor Schiavon - 039.2397386 - igor.schiavon@synlab.it.