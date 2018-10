Supahfly pubblica con l'etichetta bresciana Cockroach il disco "Umbras"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un viaggio da Nord a Sud, cavalcando l'onda della Dub e Reggae Music. È un viaggio fra luci ed ombre di una terra splendida. Umbras, il primo disco di Supahfly, all'anagrafe Matteo Muscas, noto MC e produttore ora trapiantato nelle terre bergamasche. Un disco ricco di stellari collaborazioni della musica in levare italiana, come Rocky G. Vox dei Sud Sound System, Sista Awa, Sista Namely, The Navigator, Barabba's ma non solo.

Anche dalla Jamaica arriva il contributo del talentuoso, Fitta Warri voce di alcuni dei capitoli discografici più importanti di un progetto trentennale come Zion Train. Il tutto prodotto, mixato e masterizzato dall'associazione culturale musicale Cockroach International Production.

Realtà underground, indipendente ed autogestita che da tre anni oramai invade i principali canali di distribuzione con musica che nasce dal basso e che dal basso vuole continuare a crescere. "È stato un'onore per il sottoscritto poter lavorare ad un disco così articolato e ricco di diverse sonorità, specialmente vocali" racconta Mekis, deus machina dell'etichetta.

"Umbras rappresenta uno dei capitoli musicali più importanti per la nostra realtà e sono sicuro che verrà apprezzato non solo dal pubblico locale". Umbras, sarà disponibile dal 10 Novembre 2018 su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica. Cockroach International Production, si conferma ancora una volta, una delle realtà bresciane più attive nel campo musicale e culturale. "Sono in cantiere nuove uscite ed eventi culturali per la nostra città e non solo. Siamo in forte espansione in Liguria con solide collaborazioni associative in atto." Insomma, una realtà che sta crescendo. E alla velocità della luce.