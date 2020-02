Sirmione: ville e fortezze sul lago di Garda

Tra castelli, ville e ulivi questa gita ci porterà alla scoperta di Sirmione, perla del Lago di Garda. Inizieremo la mattinata accolti dalla Rocca Scaligera, il "biglietto da visita" per eccellenza di Sirmione, dove la nostra guida ci accompagnerà alla scoperta degli angoli più segreti e degli scorci che hanno da sempre ispirato poeti, scrittori e viaggiatori. Dopo una breve visita alla bella parrocchiale di Santa Maria della Neve, cammineremo sul lungolago godendoci una splendida veduta della sponda veronese. Costeggeremo alcuni tratti di canneto e vegetazione spontanea per raggiungere il Lido delle Bionde presso il quale sgorga la sorgente termale Fonte Bojola. Continueremo la passeggiata tra gli ulivi per raggiungere le "Grotte di Catullo", straordinario esempio di una villa di alta rappresentanza di epoca imperiale, testimone di un vero e proprio turismo di lusso ante litteram. Ritorneremo poi nel centro storico camminando tra stretti vicoli e vecchie case di pescatori, fiancheggiando lussuosi parchi e prestigiose ville come quella di Maria Callas.