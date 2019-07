Sirmione: tour del mistero

Abbiamo trovato un diario; non sappiamo di chi sia, la firma è criptata, ma sappiamo che parla di Sirmione, di misteri, di templari, di eresie, di catari e di molte altre cose… abbiamo bisogno del vostro aiuto per decifrarlo e capire qual è il mistero nascosto a Sirmione.



Condotti da una Vera guida turistica, visiterete Sirmione da tutti i suoi punti di vista: il tour si concluderà infatti con una magnifica gita in motoscafo. Vestite i panni di veri investigatori e tra monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi, lasciate che la città di Sirmione riveli una verità sepolta da secoli.Godete di tutto ciò che offre Sirmione!



Dettagli del tour del mistero a Sirmione

Data: sabato 13 luglio 2019

Punto di partenza: di fronte al Castello Scaligero (Largo Goethe, Sirmione)

Itinerario: Castello Scaligero, chiesa di Santa Maria Maggiore, Rovine di San Salvatore, centro storico, Chiesa di San Pietro In Mavino, giro panoramico in motoscafo dell’isola. Tutti i monumenti saranno visitati solo all’esterno.

Orario di inizio: 16:00

Dato il grande afflusso di persone previsto il giorno dell’evento si consiglia di arrivare a Sirmione con largo anticipo.

Durata: circa 3 ore



Prezzo:

-40 euro a persona con pagamento anticipato via bonifico entro lunedì 8 luglio

– 43 euro a persona con pagamento PayPal o Satispay entro il giorno prima all’evento

(gratuità per bambini al di sotto degli 11 anni accompagnati da almeno 2 adulti paganti).



Inclusi giro in motoscafo e aperitivo presso il locale Barracuda (Sirmione).