Sirmione: rassegna fotografica "Imago o realtà"

Torna a Sirmione, presso l’Hotel Catullo, l’evento annuale dedicato alla fotografia internazionale di Imago@Catullo. Tre giorni, dal 26 al 28 ottobre con un programma ricco di seminari ed eventi culturali legati al mondo della fotografia con incursioni mirate nell'alta enogastronomia, nella musica e nella poesia.

Guidati da professionisti del settore, i partecipanti potranno prendere parte a tre seminari: ”Progetti a lungo termine: dall'intimistico al documentario” a cura di Fausto Podavini, “La fotografia fluida, identità di un magazine in movimento” di Diego Orlando e "Un'autentica bugia. la fotografia, il falso, il vero” di Michele Smargiassi.

Un programma vario e completo, dalla fotografia documentarista all’approccio editoriale moderno presentato da tre professionisti di alto profilo. Dal primo giorno, venerdì 26 ottobre, alle ore 18.00 esposizione di "Omo Change" di Fausto Podavini, tra i vincitori del WordPress Photo 2018. Il lavoro iniziato nel 2011 e terminato nel 2017, racconta la costruzione della diga Gibe III sulla Valle dell'Omo in Etiopia, un intervento che sembra aver rotto l’equilibrio uomo-natura e premiato come miglior progetto a lungo termine del prestigioso premio internazionale. Saranno sabato 27 ottobre alle 18.30 le premiazioni di IPIC - Imago Photo International Contest, uno degli eventi di punta di Imago@Catullo. Seguirà la cena di gala all’Hotel Catullo.

Il concorso fotografico, rivolto a fotografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo quest’anno avrà una giuria formata da personalità di fama internazionale ed abbraccia tre diverse tematiche: Odi et Amo, Ritratto e Storytelling I premi per ogni categoria saranno in denaro, 2000,00 euro per Odi et Amo e 1000,00 per ognuna delle altre due categorie. Imago si chiuderà domenica 28 ottobre con la lettura del portfolio dei partecipanti. Ecco i siti di riferimento: www.imagoatcatullo.it. https://ipic.imagoatcatullo.it

