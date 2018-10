Sirmione: artisti di strada e fuochi d'artificio, c'è magia d'autunno

Dalle ore 16.00, una giornata di divertimento per tutta la famiglia.

La Meid produzione, propone i suoi artisti di strada per far divertire e passare un pomeriggio alternativo.

Alle ore 19.30, seguirà un bellissimo spettacolo pirotecnico a cura della "Parente Fireworks", il tutto organizzato dal Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione, con il patrocinio del Comune di Sirmione.