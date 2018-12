Sgamo: il nuovo singolo dal 3 dicembre nei principali digital store

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nato a Brescia nel 1996, SGAMO è un giovane rapper con le idee già molto chiare sulla strada da percorrere. Dopo la pubblicazione del singolo ’Faida’, ecco ‘Pianoterra’, il secondo singolo pubblicato oggi 3 dicembre, da Saifam Group. Sgamo, all’anagrafe Simone Gatti, fin da bambino è attratto dalla musica rap italiana ed internazionale. Dopo aver scoperto quasi casualmente le produzioni di alcuni artisti italiani come Vacca, Fabri Fibra, Mondo Marcio ed i Club Dogo, inizia un vero e proprio percorso di ricerca e studio. Si appassiona alla cultura rap hip hop statunitense, ascoltando principalmente Eminem, 50 Cent, Snoop Dog, Dr. Dre, ma anche i Run DMC, Busta Rhymes, La Coka Nostra. Abituato ad esprimere le proprie emozioni attraverso la scrittura, appena tredicenne comincia a scrivere testi, soprattutto come sfogo personale, raccontando quasi esclusivamente fatti della propria vita. Crescendo conosce altri giovani rapper e beatmaker della sua città; l’occasione giusta per sperimentare l’approccio al microfono con vari stili. Nel 2017 pubblica ‘Faida’, un singolo che ben evidenzia le sue capacità espressive ed il suo stile. Segue la realizzazione di un mixtape (disponibile in free download) ‘Transizione bipolare’, che contiene una quindicina di inediti del giovane, che evidenziano le doti della sua scrittura e la capacità variare sempre metrica e flow. Nel 2018 firma un contratto con la casa discografica Saifam, da anni punto di riferimento per i rapper di fama nazionale. Il 3 dicembre è finalmente in tutti i digital store ‘Pianoterra’, l'atteso nuovo singolo, frutto di un lungo periodo di riflessione e crescita, oltre che di collaborazioni con diversi beatmaker. Anche il video è stato girato e prodotto a Brescia da Another Production. Pianoterra: https://youtu.be/j8oxyr8j7nU Biografia: http://www.metrika.it/sgamo/ Facebook:https://www.facebook.com/officialsgamo/ Elena Vairani - 338 7339676 - elena@metrika.it