San Felice del Benaco: "il ritorno di Freud"

La Scuola di Psicanalisi Freudiana di Milano, diretta da Franco Baldini, organizza un ciclo di due conferenze dedicate a Freud e alla psicanalisi presso la Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco, via Padre Francesco Santabona, 5. Il secondo incontro si terrà sabato 2 marzo alle ore 17.30.

L’iniziativa è rivolta non solo a persone interessate alla psicanalisi dal punto vista culturale, ma anche a studenti, professionisti, ricercatori e docenti interessati al tema della scientificità del pensiero freudiano.



Sabato 2 marzo 2019, ore 17.30

Educazione e disagio, Emiliano Di Firmo

La società richiede a ciascuno di noi notevoli rinunce pulsionali e l’educazione gioca un ruolo importante in questo processo che inizia dall’infanzia e si protrae per molti anni.

Emiliano Di Firmo mostrerà quali conseguenze può avere una tale repressione, sempre più ampia e incondizionata.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.