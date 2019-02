San Felice del Benaco: "Il ritorno di Freud"

La Scuola di Psicanalisi Freudiana di Milano, diretta da Franco Baldini, organizza un ciclo di due conferenze dedicate a Freud e alla psicanalisi presso la Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco, via Padre Francesco Santabona, 5.

Gli incontri si terranno nei giorni di sabato 16 febbraio e sabato 2 marzo alle ore 17.30.

I due incontri si svolgono all’interno dell’iniziativa, chiamata “Il ritorno di Freud”, che la Scuola sta presentando da qualche anno in diverse città italiane. L’intento di queste due conferenze è di mostrare come la psicanalisi freudiana sia non solo una teoria scientifica, ma anche uno strumento utile, oggi più che mai, per capire molte delle contraddizioni dell’attuale società. L’iniziativa è rivolta non solo a persone interessate alla psicanalisi dal punto vista culturale, ma anche a studenti, professionisti, ricercatori e docenti interessati al tema della scientificità del pensiero freudiano.

Gli incontri saranno a ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Calendario incontri



sabato 16 febbraio 2019, ore 17.30

La società senza padre, Roberto Errichelli. Roberto Errichelli esporrà alcune delle tematiche legate alla figura del Padre individuate da Freud, mostrando come la sua lezione, partendo dalla clinica, arrivi ad individuare alcuni fondamenti della politica e come il sogno di una società senza padre si tramuti inesorabilmente in un incubo sociale.



Sabato 2 marzo 2019, ore 17.30. Educazione e disagio, Emiliano Di Firmo. La società richiede a ciascuno di noi notevoli rinunce pulsionali e l’educazione gioca un ruolo importante in questo processo che inizia dall’infanzia e si protrae per molti anni. Emiliano Di Firmo mostrerà quali conseguenze può avere una tale repressione, sempre più ampia e incondizionata.