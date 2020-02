San Felice del Benaco: Esobiologia, alla ricerca della vita nel cosmo

Capire le nostre origini, cercare di comprendere perché siamo qui sono le grandi domande a cui scienziati di ogni parte del nostro piccolo pianeta cercano di dare risposta. Riflettere sull'essenza di questa enorme casualità che ci ha portato a diventare una grande civiltà, totalmente fragile e impaurita, potrà permetterci di migliorare e di evolvere come intero genere umano. Mirko Baglivo da biologo ci parlerà dell'esobiologia, branca molto importante dell'astronomia che cerca di dirimere questi grandi quesiti che l'essere umano porta inevitabilmente con sé. Questo incontro vuole essere un semplice spunto di riflessione e di approfondimento su questa materia così vasta, complessa e fondamentale. Da dove veniamo, cosa siamo e quale sarà il nostro futuro non dipende da ciò che sappiamo ma da quanto ancora dobbiamo scoprire di non sapere.

Le osservazioni inizieranno alle ore 22.30 circa, meteo permettendo.



"Noi siamo l'incarnazione locale di un Cosmo cresciuto fino all'autocoscienza. Abbiamo incominciato a comprendere la nostra origine: siamo materia stellare che medita sulle stelle" - Carl Sagan