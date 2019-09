Dal pop al k-pop: il 14 settembre esce il nuovo singolo di Sam Delacroix

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sam Delacroix cantante e cantautrice bresciana si rinnova, creando un immagine ed uno stile tutto nuovo. Parliamo appunto del K-Pop, il Korean pop originario dalla Korea del Sud che tanto età facendo impazzire il mondo, una forma moderna di pop influenzata da stili e generi provenienti da tutto il mondo, come sperimentale, rock, jazz, gospel, hip hop, R&B, reggae, electronic dance, folk, country e classical, piuttosto che dalla musica tradizionale coreana. Ecco che Sam, ne studia le origini e gli stili, dice lei stessa: "Sono rimasta affascinata da questi innumerevoli intrecci di generi, la precisione nella preparazione degli artisti e il loro style cosi colorato ed orecchiabile, mi ha portato a registrare la mia versione italiana, di un brano dei Bts, che mi ha fatto emozionare. Il prossimo 14 Settembre Sam, presenterà il brano live in acustico sul Lungolago di Toscolano Moderno. Una nuova Sam insomma che si mette in gioco per riscoprire nuove sonorità, attendendo il prossimo singolo in uscita a Novembre 2019.