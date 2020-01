Nuovo singolo per la cantante lenese Sam Delacroix

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nuovo singolo per aprire questo 2020 per Sam Delacroix, nota cantautrice Lenese, già all'attivo con parecchi album. L'ispirazione a questa nuova canzone di cui il titolo "Love Myself", arriva da una riflessione sulla quotidianità degli adolescenti che sempre più vivono in una bolla di depressione e d'insoddisfazione, per mancanza di sicurezza e autostima, e che mettono al primo posto l'apparire, l'eccesso e l'avere, anziché la normalità, la semplicità e il valore del cuore.

Ecco il significato di questa fantastica canzone in vendita su tutti i portali online, scritta da Sam Delacroix, al secolo Robecchi Samanta, e dal produttore Emilio Rossi presso la Phoenix Studio, che anticipa il nuovo Ep in uscita la prossima primavera. Mentre il nuovo videoclip, diretto e girato da Gianfranco Faini, sarà visibile sul canale YouTube dal prossimo 15 Gennaio. Troveremo Sam poi live il prossimo 17 Gennaio allo Staff a Rezzato e il 19 Gennaio al Bar Vienna di Nuvolento, sempre in duo acustico.